Главы «Газпрома» и «Нафтогаза» примут участие в трехсторонних консультациях завтра в Брюсселе

Главы российского «Газпрома» Алексей Миллер и украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев примут участие в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия-ЕС-Украина, которые пройдут 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии.

«Руководители „Нафтогаза“ и „Газпрома“ также будут присутствовать», — говорится в заявлении ЕК.

Отметим, ранее сообщалось, что украинскую делегацию возглавят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.