Войти
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд
официально
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований ГПУ, он будет жаловаться

176
Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований ГПУ, он будет жаловаться

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен, о чем сам Горбатюк сообщил журналистам.

«Это беспредельный приказ об увольнении, я еще не видел приказа. Правовых оснований увольнять следователей у них нет», — сказал он.

Он считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

«Мне сообщили по телефону, что есть приказ о моем увольнении, но документов я еще не видел», — сказал Горбатюк агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата.

Горбатюк напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. «Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными», — сказал он.

В этом контексте прокурор допустил, что это могло стать одним из факторов для его увольнения.

Читайте также: Зеленский пока не знает, каким будет закон «об особом статусе Донбасса»

Горбатюк также сообщил, что после получения документов об увольнении намерен подать иск в суд, поскольку считает незаконными действия генпрокурора Руслана Рябошапки. «Да, я буду обращаться в суд и добиваться справедливости», — сказал он.

Как известно, Горбатюк без особых успехов занимался делами о преступлениях на Майдане.

ГПУ, Сергей Горбатюк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016