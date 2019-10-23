Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований ГПУ, он будет жаловаться

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен, о чем сам Горбатюк сообщил журналистам.
«Это беспредельный приказ об увольнении, я еще не видел приказа. Правовых оснований увольнять следователей у них нет», — сказал он.
Он считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.
«Мне сообщили по телефону, что есть приказ о моем увольнении, но документов я еще не видел», — сказал Горбатюк агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата.
Горбатюк напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. «Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными», — сказал он.
В этом контексте прокурор допустил, что это могло стать одним из факторов для его увольнения.
Горбатюк также сообщил, что после получения документов об увольнении намерен подать иск в суд, поскольку считает незаконными действия генпрокурора Руслана Рябошапки. «Да, я буду обращаться в суд и добиваться справедливости», — сказал он.
Как известно, Горбатюк без особых успехов занимался делами о преступлениях на Майдане.
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