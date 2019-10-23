Harvard Business Review назвал самых эффективных руководителей компаний в мире

Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира. Первое место занял сооснователь, президент и гендиректор американской компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан.
Хуан родился на Тайване, однако в возрасте десяти лет переехал к родственникам в США, где получил диплом инженера-электрика Университета Орегона. Потом он перебрался в Кремниевую долину и начал работать в компаниях-разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation.
В 1993 году Хуан вместе с бывшим сотрудником Sun Microsystems Крисом Малаховски и приятелем Кэртисом Премом основали компанию NVIDIA, производящую видеокарты. Сумма инвестиций составила $40 тыс., сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд. По данным Forbes, состояние самого Дженсена Хуана оценивается в $4,6 млрд.
На второй строчке рейтинга HBR оказался сооснователь компании-производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, занимающий этот пост с 2001 года. Председатель совета директоров французской Kering Франсуа-Анри Пино (год начало работы — 2005) занял третье место, президент Texas Instruments Ричард Темплтон (2004) — четвертое. Пятерку лидеров списка замкнул гендиректор Iberdrola Игнасио Галан (2001).
Составители рейтинга отмечают, что 65 глав компаний из прошлогоднего списка попали в него и в этом году. Среди выбывших есть и глава Amazon Джефф Безос, исчезновение которого в HBR объясняют изменением методики подсчета, в результате которой при расчете баллов выросло значение такого показателя, как экологическая, социальная и корпоративная ответственность (ESG). По данным Sustainalytics (одной из двух компаний, помогающих HBR составлять рейтинг), низкие баллы Amazon связаны с теми рисками, которые возникают из-за условий труда и кадровой политики компании, а также из-за проблем с защитой данных и нарушений антимонопольного законодательства.
Составители рейтинги также назвали досадным малое число представленных в нем женщин, их всего четыре из сотни — глава Wolters Kluwer Нэнси Маккинстри (16-е место), глава Advanced Micro Devices Лиза Су (26-е место), глава Ventas Дебра Кафаро (29-е место) и глава Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон (37-е место).
«Это связано не с их показателями, а с тем, как мало женщин в целом возглавляют компании; и этот факт мы тоже считаем досадным», — отмечают в HBR.
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