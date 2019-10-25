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В Минфине рассчитывают собирать с игорного бизнеса 5-9 миллиардов

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В Минфине рассчитывают собирать с игорного бизнеса 5-9 миллиардов

По консервативным расчетам доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.

Она отметила, что доходы от законопроектов об игорном бизнесе, рынке земли и добыче янтаря могут быть учтены в бюджете на 2020 год.

«Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета», — сообщила министр финансов.

Маркарова также отметила что вычислить точный доход от инициатив пока сложно.

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«Янтарь мы только рассчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает», — резюмировала министр.

Напомним, что 24 октября Маркарова заявила, что Кабинет министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

игорный бизнес, легализация, Оксана Маркарова
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Пятница, 25 октября 2019
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