В Минфине рассчитывают собирать с игорного бизнеса 5-9 миллиардов

По консервативным расчетам доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.
Она отметила, что доходы от законопроектов об игорном бизнесе, рынке земли и добыче янтаря могут быть учтены в бюджете на 2020 год.
«Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета», — сообщила министр финансов.
Маркарова также отметила что вычислить точный доход от инициатив пока сложно.
«Янтарь мы только рассчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает», — резюмировала министр.
Напомним, что 24 октября Маркарова заявила, что Кабинет министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.
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