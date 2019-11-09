В Польше по запросу РФ задержали украинского активиста

В Польше по запросу Российской Федерации задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Как сообщила Денисова, Мазура задержали на пограничном пункте «Дорогуск» в Польше.

«По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», — написала омбудсмен.

Денисова обратилась к Министерству иностранных дел Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Отметим, Игорь Мазур является общественным активистом и участником войны на Донбассе.