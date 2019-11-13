Бахматюку официально объявили подозрение в краже 1,2 миллиарда денег НБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-главе правления VAB Банка о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Как отмечается на сайте НАБУ, 13 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили фактическому владельцу и экс-глве правления ПАО «ВиЭйБи Банк» о подозрении в завладении 1,2 морд. грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины упомянутому финучреждению. Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых).

Таким образом, отмечают в НАБУ, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, расширился до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО «ВиЭйБи Банк» и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками «ВиЭйБи Банка», о подозрении сообщено 11- 12 ноября.

№Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредита под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документов (в частности программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн вместо 1,8 млрд, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд. грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это — в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и не возвращенным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным«, — отмечается в сообдении.

Стабализационный кредит в 1,2 млрд. грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.