Войти
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины
резонанс
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины
Путин назвал невозможным реверс российского газа в Украину
позиция
Путин назвал невозможным реверс российского газа в Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Бывший мэр Нью-Йорка потратит около $100 млн на агитацию против Трампа

1 252
Бывший мэр Нью-Йорка потратит около $100 млн на агитацию против Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, рассматривающий возможность вступления в борьбу за Белый дом в качестве претендента от Демократической партии, намерен потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, дискредитирующую президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, реклама главным образом «будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов», в том числе из Аризоны, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. Как отметило издание, выделение такого количества средств на усилия по дискредитации Трампа — «показатель финансовой мощи» Блумберга.

«Блумберг — наиболее подходящий кандидат для того, чтобы победить Трампа», — приводит газета слова политического советника экс-мэра Говарда Вульфсона.

В настоящее время в президентской гонке от демократов участвуют около 20 претендентов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин). Согласно опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, Блумберг пользуется поддержкой 4% избирателей-демократов, значительно уступая по популярности бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену (31%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (20%) и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18%).

На место кандидата от Республиканской партии пока претендуют двое — Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. 59-е выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.

Читайте также: Закон о двойном гражданстве могут принять уже до конца года

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Согласно оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд. «Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании», — заметило агентство АP.

Дональд Трамп, Майкл Блумберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 42 минуты назад

RU . ВОР ВСЕХ СЧИТАЕТ ВОРАМИ ВСЕ ЦЕННОТИ НА ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НЕ РОССИИ А ТОЛЬКО.........БОГУ ВСЕМ ДЕТЯМ ВНУКАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.........

UA . СІМ'Ї ДВАДЦЯТИ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО ЯДЕРНОГО ГЕНОЦИДУ НЕМОЖЛИВІСТЮ ПОРЯТУНКУ ДОВЕДЕНІ ДО САМОГУБСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО........

RU .Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины ЧТО ВОЗМОЖНО НО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ПУТИНА .........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 15 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Деиндустриализированный рост и допвыплаты по внешнему долгу

Несмотря на неустойчивость и некачественность, деиндустриализированный рост приведет к вполне реальным и осязаемым дополнительным выплатам по внешнему долгу. Если тенденция сохранится, и по результатам 2019 года реальный ВВП увеличится на 4,2%, то дополнительные выплаты из бюджета (т.е. денег налогоплательщиков) по внешнему долгу составят порядка $350 млн.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016