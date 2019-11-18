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В ВМС Украины подтвердили возврат россиянами украинских судов

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В ВМС Украины подтвердили возврат россиянами украинских судов

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщает, что украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу», захваченные с применением оружия в районе Керченского пролива, направляются домой.

«Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров „Никополь“, „Бердянск“ и буксира „Яны Капу“. Сейчас украинские буксиры „Титан“, „Гайдамаки“ и поисково-спасательное судно „Сапфир“ вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — сказано в сообщении ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке в понедельник.

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Напомним, ранее о возврате судов сообщили в МИД РФ.

Там передачу кораблей объяснил тем, что «следственные » с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

Керченский пролив, отношения с Россией
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