В ВМС Украины подтвердили возврат россиянами украинских судов

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщает, что украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу», захваченные с применением оружия в районе Керченского пролива, направляются домой.
«Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров „Никополь“, „Бердянск“ и буксира „Яны Капу“. Сейчас украинские буксиры „Титан“, „Гайдамаки“ и поисково-спасательное судно „Сапфир“ вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — сказано в сообщении ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке в понедельник.
Напомним, ранее о возврате судов сообщили в МИД РФ.
Там передачу кораблей объяснил тем, что «следственные » с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016