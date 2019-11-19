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Разумков анонсировал изменения в только что принятый бюджет

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Разумков анонсировал изменения в только что принятый бюджет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

Говоря о принятии бюджета на 2020 год, спикер отметил, что нельзя говорить, что он «идеальный».

«Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям», — отметил Разумков.

В то же время, пояснил он, этот закон должен быть принят, чтобы входить в новый год с бюджетом и сметой Верховной Рады, чтобы «государство могло работать».

На вопрос относительно упреков о том, что бюджет якобы можно было бы сделать лучше, если бы соответствующий документ рассматривался в третьем чтении, глава парламента отметил, что он не уверен, что если бы этот процесс был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило бюджет.

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«Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента», — сказал Разумков.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада поддержала законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Дмитрий Разумков, бюджет-2020
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