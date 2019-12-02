Мультфильм «Холодное сердце 2» установил еще один рекорд кассовых сборов

Мультфильм «Холодное сердце 2» (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company установил рекорд кассовых сборов в День благодарения и следовавшие за ним «черную пятницу» и выходные. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее данным, за четыре дня — с четверга по воскресенье картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн. Это значительно превысило рекорд, установленный за этот праздничный период в 2013 году фильмом «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (The Hunger Games: Catching Fire). Тогда фильм режиссера Френсиса Лоуренса отметился сборами в $110 млн.

Ранее «Холодное сердце 2» установило рекорд мировых кассовых сборов для мультипликационной картины за первый уикенд проката. По всему миру было продано билетов на $358,2 млн. Предыдущий рекорд по этому показателю ($238 млн) удерживался «Историей игрушек 4» (Toy Story 4), выпущенной 21 июня этого года. Вторая часть «Холодного сердца» вышла на экраны 22 ноября, к настоящему моменту ее общемировые сборы превышают $738,6 млн.

Отметим, что неправительственная организация из Южной Кореи даже подала жалобу в прокуратуру страны на местное подразделение компании Walt Disney в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства.

НПО «Комитет за общественное благосостояние» считает нарушением тот факт, что 23 ноября мультфильм «Холодное сердце — 2» демонстрировался более 16 тыс. раз в 88% южнокорейских кинотеатров. Тем самым, полагают в организации, был нарушен антимонопольный закон, запрещающий одной компании занимать более 50% рынка.

«Холодное сердце 2» — продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы, наделенной необычным даром замораживать все, к чему она прикасается, и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. «Холодное сердце» было также отмечено двумя наградами «Оскар» — как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.