Украина ведет переговоры по визиту Зеленского в Вашингтон

Соединенные Штаты и Украина продолжают обсуждать организацию встречи главы американской администрации Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая в германском Фонде Маршалла в Вашингтоне.

Его спросили, была ли уже назначена дата встречи двух лидеров. «Нет, мы ведем переговоры по этому вопросу. Я говорю о том, что приглашение с американской стороны есть, и все остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам», — отметил Кулеба. Он напомнил, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон «сразу после выборов» на Украине.

Вице-премьер рассказал, что у него запланирована серия встреч в столице с американскими должностными лицами высокого ранга, в том числе из Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме. Он уже встретился с членами Конгресса. Кулеба при этом подчеркнул, что никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Трампа.

Главы двух государств 25 сентября встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить американскую столицу, однако не указал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: «Они назовут вам дату».