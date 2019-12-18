Смолий заметил синхронность тезисов главы Совета НБУ и Коломойского

Большинство членов Совета Национального банка продуцируют негативную оценку политике НБУ, что является сюрпризом для остальной части Совета и противоречит экономической логике.
Об этом написал глава НБУ Яков Смолий на своей странице в Twitter.
«Уже второй раз за две недели часть Совета НБУ продуцирует отрицательную оценку политике НБУ, что становится не только сюрпризом для остальной части Совета, но и противоречит экономической логике», — написал Смолий.
Он сравнил тезисы, которые продуцирует Совет НБУ во главе с Богданом Данилишиным, с тезисами митингующих под зданием НБУ.
«Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ», — заявил глава регулятора.
Напомним, под стенами Национального банка на улице Институтской продолжаются митинги, которые, по мнению НБУ, проплачены экс-владельцами выведенных с рынка банков, в частности, Игорем Коломойским, для давления на Национальный банк и дискредитации реформы финансового сектора.
Напоминим, 5 декабря Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.
17 декабря Совет НБУ одобрил План проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ.
Кроме того, Совет рассмотрел вопрос «Об анализе влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины».
В заявлении Совета говорится: «... правление Национального банка, проводя жесткую монетарную политику, в 2019 году не обеспечило, в пределах своих полномочий, поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновление кредитования экономики.
Денежно-кредитная политика была запоздалой реакцией на существенные внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП оставалось ограниченным, а высокие процентные ставки привели к значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике.
... денежно-кредитная политика, реализуемая Правлением Национального банка, не имела стимулирующего влияния на социально-экономическое развитие».
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