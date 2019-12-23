Войти
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
дружба народов
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже
резонанс
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

За аферу «УкрБуда» никто не ответит и за все заплатит государство, - эксперт

352
За аферу «УкрБуда» никто не ответит и за все заплатит государство, - эксперт

Большинство объектов компании «УкрБуд» строилось с грубыми нарушениями, на которые закрывались глаза из-за близости руководства компании к прошлой власти. Однако, в результате никто ни за что не ответит. Так считает эксперт в отрасли градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

«Есть незаконные стройки, которые ведутся с нарушением закона, стройки „УкрБуда“ попадают именно в эту категорию. И люди, которые вкладывали свои деньги в рисковые объекты, сами виноваты в том, что теперь попали в такую ситуацию... Конечно, „Киевгорстрой“ достроит, если государство выделит деньги, даже я бы достроил, если бы мне дали деньги. Но на каком основании государство будет достраивать за наши с Вами налоги это строительную рулетку, которую организовал „УкрБуд“? Это не нормально», — считает эксперт.

По его мнению, отвечать за сложившуюся ситуацию должны чиновники, которые выдавали «УкрБуду» документы и покрывали его деятельность. В том числе и чиновники столичной мэрии. Где сейчас проводятся обыски, и где сотрудники СБУ разоблачилиа злоупотребления в пользу «третьих лиц», среди которых называют столичного застройщика Вадима Столара, известных «смотрящих» за строительной отраслью братьев Горовых и заместителя Виталия Кличко Вячеслава Непопа.

«Эти обыски якобы направлены на выявление коррупционных схем, но мы об этих коррупционных схемах уже пишем и говорим пол года. Хорошо, что сейчас дошли руки проверить, но вопрос в другом — что дальше? Арестовали и отпустили? Скорее, прокуроры, следователи, менты и набушники охотятся, чтоб выбить квартиру или целый этаж в объектах „УкрБуда“, в объектах Непопа, в объектах Кличко. Другого результата такие обыски обычно не приносят», — констатировал он.

Эксперт сомневается, что за соучастие в афере понесет какую-то ответственность и верхушка городской власти в лице мэра Киева Виталия Кличко.

«Извините, но президент „обделался“. У него ничего не смогли доказать ни Кличко, ни Филатову, ни банде одесского мэра. Целый премьер написал, что нужно уволить Кличко, но Зеленский не в состоянии этого сделать», — признал эксперт.

Читайте также: Ночь на святого Николая в Киеве стала самой теплой с 1881 года

Виктор Глеба также не исключает, что скандал вокруг «Укрбуда» будет иметь серьезные последствия для строительного рынка.

«Сейчас замерли стройки, каждая третья стройка стоит, инвесторы не покупают, риелторы ждут, все затаили дыхание в ожидании, что будет дальше... Проблемы „УкрБуда“ это индикатор проблем других строительных компаний. Все до единого работают по таким коррупционным схемам, только не у всех были гройсманы и порошенки на побегушках, поэтому не все смогли вырваться в топ рейтинга строительных компаний, не все смогли заявить 40 объектов в ситуации, когда 90% территорий под этими объектами непригодны под жилое строительство, с колоссальными нарушениями земельного, водного, природоохранного, градостроительного или другого законодательства. Вот в чем проблема», — отметил эксперт.

Укрбуд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 декабря 2019
Воскресенье, 22 декабря 2019
Суббота, 21 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016