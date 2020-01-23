Китай закрыл уже второй многомиллионный город из-за нового вируса

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

Город с населением примерно 7,5 млн человек расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни. С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные, туристические и развлекательные объекты. Каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из города, будет проверен. Власти также рекомендовали жителям не покидать Хуанган.

Напомним, что в конце декабря в Ухане появились сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января Китай установил, что возбудитель — новый коронавирус 2019-nCoV. В результате, по мере роста числа зараженных, власти Уханя изолировали его. Это произошло 21 января.

По последним данным, которые приводит South China Morning Post, зафиксировано 583 случая заражения болезнью, погибли 17 человек. 12 заболевших были обнаружены за пределами Китая, в том числе в США и Японии.