Китай закрыл уже второй многомиллионный город из-за нового вируса

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
Город с населением примерно 7,5 млн человек расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни. С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные, туристические и развлекательные объекты. Каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из города, будет проверен. Власти также рекомендовали жителям не покидать Хуанган.
Напомним, что в конце декабря в Ухане появились сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января Китай установил, что возбудитель — новый коронавирус 2019-nCoV. В результате, по мере роста числа зараженных, власти Уханя изолировали его. Это произошло 21 января.
По последним данным, которые приводит South China Morning Post, зафиксировано 583 случая заражения болезнью, погибли 17 человек. 12 заболевших были обнаружены за пределами Китая, в том числе в США и Японии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016