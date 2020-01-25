Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества с Deutsche Bahn

Правительство Украины создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с национальным оператором железных дорог ФРГ Deutsche Bahn AG.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, состоялось первое заседание рабочей группы.

«Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзализныця это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

В ближайшее время должно состояться заседание транспортного комитета Верховной Рады с участием всех заинтересованных сторон для проведения обстоятельного обсуждения будущего сотрудничества.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в течение следующей недели министерство проведет консультации с парламентским комитетом, бизнес-ассоциациями, профильными организациями и профсоюзами, чтобы обсудить все детали сделки.

Представители Европейской бизнес-ассоциации выразили свою готовность присоединиться к рабочей группе: «В нашей организации в целом очень благоприятный отзыв по этой инициативе. Надеемся, что это сотрудничество поможет украинской железной дороге стать ближе к европейским стандартам», — сказала исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

Свою поддержку выразили и представители профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, отметили в пресс-службе Кабмина.

Как подчеркнул Гончарук, украинская железная дорога остается под полным контролем государства, поэтому приоритет правительства — защитить интересы всех людей, которые работают в компании и создать современную, комфортную и безопасную дорогу, основываясь на немецком опыте.

Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения самой модели дальнейшего сотрудничества.

О более детальные подробности будет известно в начале февраля, когда украинская сторона подпишет с немецкой компанией Соглашение о стратегическом партнерстве.

Ранее Гончарук сообщил, что 5 февраля 2020 года будет подписана «дорожная карта» партнерских договоренностей с Deutsche Bahn. По словам Гончарука, правительство Украины заинтересовано в инвестициях в ж/д отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця». Как подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, меморандум «не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве». Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

При этом по поводу меморандума Гончарук написал в своем аккаунте в «Твиттер», что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы УЗ, а Украина полностью сохранит за собой контроль над предприятием.