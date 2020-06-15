Проект Генплана Киева предусматривает закрытие Центрального автовокзала и трех автостанций

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, автовокзалы запланированы в районе жилмассива «Теремки» и в районе Харьковской площади. Кроме того, предлагается строительство трех новых автостанций — «Новобеличи», «Троещина» и «Лесная», а также реконструкция станций «Дарница» и «Полесье».

При этом авторы проекта предлагают прекратить эксплуатацию Центрального автовокзала и автостанций «Южная», «Подол» и «Дачная».