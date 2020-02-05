Кабмин назначил временного руководителя «Укрзализныци»

Кабинет министров временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО «Укрзализныця» члена правления УЗ Желько Марчека.

Соответствующее распоряжение от 5 февраля 2020 года № 64-р обнародовано на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества „Украинская железная дорога“, исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества „Украинская железная дорога“ Марчека Желько», — говорится в тексте документа.

Ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова без перевода на другую должность.