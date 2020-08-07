Украина добивается освобождения 22 крымских татар – России передали список

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», — подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, Зеленский и Путин провели телефонный разговор 26 июля. Среди других вопросов обсуждалось также освобождение незаконно удерживаемых лиц, в том числе журналиста, фигуранта симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы Сулейманов пропал вечером 24 июля в Крыму. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего полуострова. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка найдено. В управлении МВД России по Крыму утверждали, что Муса Сулейманов умер из-за утопления. Тело мальчика было найдено в одной из выгребных ям рядом с домом.

В тот же день Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос освобождения Сулейманова.