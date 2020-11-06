Ермак считает, что воды для населения в Крыму достаточно

Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос о том, будет ли «крымская война за воду», Ермак сказал: «Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает».

Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.