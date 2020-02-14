Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу, заявил заместитель министра обороны Александр Полищук.

«У нас пока нет планов по отказу от призыва», — заявил Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.