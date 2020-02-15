Зеленский хочет начать отношения с Трампом «с чистого листа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении посетить Белый дом и начать отношения с Трампом «с чистого листа».

«Я уверен, что это состоится (поездка в Белый дом), вы просто очень далеко от нас находитесь, — сказал президент Украины, отвечая на вопросы корреспондента CNN на Мюнхенской конференции по безопасности. — Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения».

Зеленский также выразил пожелание, чтобы во время этой встречи стороны смогли «договориться, подписать какие-то контракты».

«Давайте подготовим эти документы и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США», — подчеркнул он.

«Мы всех приглашаем, я приглашаю Трампа в Киев. И я готов его принять быстрее, чем он меня», — сказал Зеленский.