Россияне опубликовали видео допроса капитана задержанного украинского корабля

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ допросили командира украинского маломерного судна, которое было задержано в западной части Азовского моря российскими пограничниками. Видеозапись допроса опубликовал российский телеканал «Звезда», сайт которого заблокирован в Украине.

По словам капитана судна, имя которого не называется, по документам корабль принадлежит его знакомому, а по факту владельцем является он сам.

Задержанный рассказал, что выход в море был осуществлен из села Райновка Приморского района Запорожской области. На борту корабля находились четыре человека, уточнил командир.

Документов, разрешающих осуществление добычи водных биоресурсов, у экипажа не было, признал мужчина. Он указал, что на момент задержания судна на его борту находились особи камбалы-калкан; их точное число капитан не назвал. Их добыча велась с помощью донных ставных сетей, добавил задержанный.

Капитан корабля признал факт совершения незаконной добычи рыбы, а также сообщил, что претензий к российским пограничникам у него нет.

Напомним, что о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту ФСБ России сообщила днем 15 февраля. В спецслужбе заявили, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и пытался скрыться. При обыске на борту судна якобы были обнаружены более 290 штук камбалы-калкан, а также ставная сеть, которую браконьеры незаконно используют для ловли рыбы. В ФСБ отметили, что в случае, если против задержанных будет возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК (незаконная добыча водных биологических ресурсов), то им может грозить в России наказание вплоть до двух лет лишения свободы.