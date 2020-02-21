Украинцы доверяют военным и не доверяют чиновникам и судам

Среди исполнительных и правоохранительных органов украинцы наиболее часто высказывали доверие Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по ЧС (65%), Госпогранслужбе (60%), Нацгвардии (60%).
Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.
При этом недоверие чаще всего высказывалось государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64.5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду (60,5%).
Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
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