Порошенко уверяет, что суд обязал ГБР закрыть одно из дел против него

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) закрыть одно из уголовных дел против него, для дачи показаний по которому он был вызван в пятницу на допрос.
«Только что мы получили решение суда, обязывающее ГБР закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда, — сообщил экс-президент перед входом в здание ведомства. По его словам, суд вынес также решение, которым обязал ГБР открыть расследование против самого инициатора этого дела депутата Верховной рады Александра Дубинского за «заведомо ложное сообщение о преступлении».
ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Они касаются государственной измены, злоупотребления служебным положением, легализации преступных доходов, неуплаты налогов, попытки узурпации судебной власти, «фактов незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде». Предметом одно из дел является нарушения при продаже Порошенко его крупнейшего актива «Кузницы на Рыбальском».
Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе Порошенко на допрос, однако 28 февраля он сам пришел в ГБР. Там его в течение шести часов допрашивали по делу о вмешательстве в деятельность судов. Порошенко сообщил тогда, что по итогам допроса ему никаких обвинений не было предъявлено.
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