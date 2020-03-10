В Ухане закрыли временные больницы из-за улучшения ситуации с коронавирусом

Все временные больницы для лечения больных, инфицированных новым коронавирусом, в китайском городе Ухане, эпицентре вспышки коронавируса, закрыли из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник сообщил информационный портал The Paper.

Последняя группа из 49 выздоровевших пациентов выписана во вторник из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан, отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным на утро вторника, всего за время вспышки заболевания коронавирусом почти 32 тыс. из 50 тыс. инфицированных пациентов в Ухане вылечились от него.