На время действия карантина в Украине приостановили призыв в армию

На время действия карантина военкоматы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.

«По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, — до отдельного распоряжения», — говорится в сообщении на странице в Фейсбук.

В то же время отмечается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Также председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.