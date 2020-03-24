В Черновицкой области уже 38 заразившихся коронавирусом

В Черновицкой области подтвердили ещё 13 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 и таким образом всего в области уже 38 случаев заражения, включая мужчину, который выздоровел, сообщила замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.
«Двадцать пять плюс тринадцать — тридцать восемь», — сказала она во вторник днем в эфире телеканала «112.Украина».
Гусак добавила, что 12 из 13 нововыявленных заразившихся — молодые люди, которые в большинстве своем недавно вернулись домой из-за рубежа.
Ранее в Минздраве Украины сообщали, что по состоянию на 10.00 24 марта в Черновицкой области 25 выявленных случаев заражения коронавирусом.
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