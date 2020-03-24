Индия уходит на «полную изоляцию» на три недели

Из-за коронавируса Индия уйдет в «полную изоляцию» на 21 день. Об этом премьер-министр страны Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, передает Reuters.

Моди добавил, что ограничения начнут действовать с полуночи (25 марта).

По его словам, закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома.

На прошлой неделе власти Индии отменили международные рейсы, в страну не заходят пассажирские суда, остановлено движение поездов.