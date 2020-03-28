В Ухане после двухмесячного карантина снова заработало метро

Метрополитен в городе Ухане (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) в субботу возобновил работу спустя два месяца временной приостановки из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Жэньминь Жибао».
Из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Ухань с 23 января фактически находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запрещено покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.
Как пишет «Жэньминь жибао», в субботу в 05:25 по местному времени (23:25 по Киеву) поезд под номером B68 вышел из депо и проследовал по второй линии уханьского метрополитена.
По данным газеты, в настоящее время восстановлена работа 184 станций, на которых установлено порядка 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров. Для контроля количества людей в вагонах на сиденьях размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного»: таким образом, в ряду из шести мест могут сесть лишь трое пассажиров. Как отмечается, в каждом поезде будет находиться контроллер, который будет отслеживать выполнение новых правил, а также следить за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.
На фоне улучшения эпидемической ситуации 25 марта власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй и отменили ограничения на перемещения населения, а также въезд и выезд из региона. Как говорилось в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции — Ухане ограничения будут сняты 8 апреля.
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