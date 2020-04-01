В Киевской ОГА подумывают ввести запрет на въезд/выезд из Борисполя

В Киевской областной государственной администрации (ОГА) рассматривают возможность создания контрольно-пропускных пунктов на территории Борисполя с целью ограничения распространения коронавируса, заявил исполняющий обязанности руководителя ОГА Василий Володин.

«Рад сообщить, что установление по нашему решению контрольно-пропускных пунктов на въезд/выезд в пгт Козин и село Лесники, где установлено наибольшее количество заражённых коронавирусом, принесло свои первые плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населённых пунктах», — заявил Володин в среду в ходе брифинга в ОГА.

Он добавил, что считает такие меры эффективными и необходимыми и не исключает, что в случае появления нового очага заражения коронавирусом, этот метод будет применён и в других населённых пунктах области.

«На данный момент мы предварительно рассматриваем город Борисполь, потому что, как я уже сказал, у нас там есть 6 подтверждённых случаев и связанные с ними контактные лица», — сказал исполняющий обязанности руководителя Киевской ОГА.

Ранее облгосадминистрация приняла решение ввести ограничения на въезд/выезд в пгт Козин и село Лесники и установление на их границе сети КПП. Въезд и выезд из этих населенных пунктов с 29 марта по 24 апреля включительно будет возможен исключительно через КПП, где всем водителям и пассажирам, будут проводить обязательное измерение температуры. Пропуск с территории Козина и Лесников закрыт для лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, а въехать туда не смогут жители других населенных пунктов, имеющие признаки ОРЗ.

Как сообщалось, в Киевской области подтверждено 57 случаев заболевания Covid-19.