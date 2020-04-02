Лукашенко переживает, что короновирус могут использовать для передела мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глобальные игроки могут использовать коронавирус с целью передела мира без войны. Об этом он заявил в четверг в интервью телерадиокомпании «Мир», сообщает агентство БелТА.
По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции.
«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, президент Франции Эмманюэль Макрон это уже войной назвал, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» — задался вопросом белорусский президент.
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