В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два лесных пожара общей площадью около 25 га

По состоянию на день воскресенья продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

«По состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с.Владимировка и с.Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га... вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га», — говорится в опубликованной на сайте ГСЧС в воскресенье днем информации.

К тушению первой ячейки привлечены 124 человек и 28 едениц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН — 32П и вертолет МИ — 8). Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 12 сбросов, самолетами АН-32П — 5 сбросов.

К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 ед. техники.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 5 апреля в ГСЧС заявляли, что открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Радиационный фон в пределах нормы.