Ситуация с пожарами в чернобыльской зоне ухудшилась

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

«По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настила на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области. Пожарными самолетами (Ан-32П) осуществлено 9 сбросов — 72 тонны воды», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с.Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

В настоящее время радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев — 0,013 мР/ч, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения — 0,021 мР/ч.