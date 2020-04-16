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Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь
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Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь
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Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь

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Власти Киева могут закрыть на карантин Ионинский монастырь

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в настоящее время на коронавирус проверяют еще 32 служителя Киево-Печерской лавры: у них медики взяли образцы на ПЦР-тесты и результаты тестирования должны быть до конца дня.

«В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости — госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня», — сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Мэр также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

«Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин», — подчеркнул Кличко.

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Свято-Троицкий Ионинский монастырь — мужской монастырь Киевской епархии Украинской православной церкви, расположенный в Киеве на Зверинце.

Киев, коронавирус, Ионинский монастырь
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