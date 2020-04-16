Дотушить пожары в зоне ЧАЭС не получается из-за невозможности применять авиацию

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что ситуация с тушением очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируемая, однако из-за сильного ветра невозможно применять в ликвидации пожара авиацию.
«Я говорил с главой Службы по чрезвычайным ситуациям. Снова началось несколько очагов пожара из-за того, что был шквальный ветер, он раздул те угли, которые были позавчера. Но ситуация под контролем, там сейчас достаточно техники. Единственное, — не может летать авиация, потому что сильный ветер, это опасно», — сказал Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала «Украина 24».
Как сообщалось, масштабный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС был ликвидирован 14 апреля. 16 апреля в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за шквального ветра появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.
«Пожарные продолжают осуществлять проливание отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вместе с тем, в результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки. Появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера», — сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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