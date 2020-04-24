В Украине жители сел являются самыми активными пользователями 4G

Услуги 4G связи от Киевстар доступны в свыше 11 000 городов и сел Украины, где живет 79% населения страны. Телеком-оператор проанализировал где абоненты используют мобильный интернет больше всего.
Самые активные пользователи 4G живут в небольших селах, где отсутствует фиксированный интернет или стоимость его установки достаточно высока. Среди рекордсменов, где один абонент использует в среднем наибольший объем интернета, –
села с населением 100-1000 человек.
При этом в городах-лидерах рейтинга абоненты Киевстар используют в среднем в два раза меньшее количество мегабайт мобильного интернета, чем в селах-рекордсменах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в 5 крупнейших городах абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 Мб. Вместе с тем, именно абоненты в этих 5 городах используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора.
В компании напоминают, что за прошедший год Киевстар значительно увеличил покрытие 4G сети. Если в апреле 2019 года 4G работал в более чем 4000 городах и селах, то сейчас в свыше 11 000 населенных пунктов. И оператор продолжает расширять 4G сеть в небольших селах.
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