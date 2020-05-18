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Ученые не исключают, что реальное количество жертв коронавируса в США может быть в разы выше

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Ученые не исключают, что реальное количество жертв коронавируса в США может быть в разы выше

Реальная доля умерших от коронавирусной инфекции в США превышает нынешние оценки в лучшем случае в 2, а в худшем — в 14 раз. К такому выводу пришли эпидемиологи, которые создали новую методику оценки смертности от COVID-19. Их выводы опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Результаты наших расчетов хорошо согласуются с последними итогами проверок на антитела к коронавирусу нового типа в Нью-Йорке, в соответствии с которыми COVID-19 переболели 10-20% горожан. Согласно другим моделям объяснить текущее количество смертей может только то, что коронавирусом заразились 100% жителей Нью-Йорка», — пишут ученые.

Из-за того, что сейчас нет полных статистических данных обо всех случаях COVID-19, ученые не могут точно оценить, какая доля учтенных и неучтенных заразившихся обычно умирает от инфекции. Специалисты оценивают эту долю по показателю IFR (Infection Fatality Ratio).

Изначально специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагали, что от коронавирусной инфекции умирает примерно 3,5% носителей коронавируса, однако последующие наблюдения показали, что этот параметр на самом деле значительно ниже и для разных стран и регионов составляет от 0,1 до 1,4%.

Чтобы оценить IFR точнее, группа эпидемиологов под руководством профессора Йельского университета (США) Дугласа Ротмана разработала и проверила новую методику для того, чтобы вычислять этот показатель по текущим статистическим данным. Ученые пришли к выводу, что прежние оценки были чересчур оптимистичны.

«Мы проанализировали последние данные по числу смертей и номинальному уровню смертности в семи странах — Австралии, Австрии, Германии, Исландии, Израиле, Новой Зеландии и Южной Корее. Во всех этих государствах проводят множество тестов, отслеживают и проверяют все контакты больных, что дало надежду на то, что уровень смертности от COVID-19 в них близок к реальному», — пишут Ротман и его коллеги.

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Расчеты показали, что сейчас уровень смертности от коронавирусной инфекции в этих странах составляет от 0,6 до 5%, что в разы больше, чем предполагаемое значение этого показателя для США, Великобритании и других стран, где наблюдается большое число заражений. Опираясь на эти данные, эпидемиологи вычислили IFR для всей территории Соединенных Штатов в целом и отдельных очагов эпидемий, таких как Нью-Йорк.

Результаты показали, что специалисты могут значительно недооценивать количество жертв COVID-19 в Нью-Йорке и в других частях США. В реальности IFR для них может составлять около 1,8%, то есть больше, чем показывали расчеты на основе прежних эпидемиологических моделей. Дело в том, что эти модели опирались на менее актуальные результаты наблюдений за распространением инфекции.

США, коронавирус
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