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Дело по обвинению Грымчака в вымогательстве взятки ушло в суд

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Дело по обвинению Грымчака в вымогательстве взятки ушло в суд

Аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.

«Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его „помощником“ закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу», — сообщают Национальное антикоррупционное бюро в пятницу.

В свою очередь в САП уточнили: «Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционынй суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его «помощника».

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

«Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои „услуги“ по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн», — отмечают в Бюро.

По версии следствия, данная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия.

В НАБУ информируют, что в процессе реализации этой коррупционной схемы, подозреваемый также за $100 тыс. пообещал, используя свои связи, содействовать в принятии необходимого судебного решения по иску о взыскании долга.

«В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до $80 тыс. После получения первой ее части, в сумме $50 тыс., заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой«,- информируют в НАБУ.

В Бюро напоминают, что в августе 2019 года бывший чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного $ 1 млн — в $450 тыс. за якобы решение земельного вопроса и второй транш — в $30 тыс. — за разрешения вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его «помощника», привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

В сообщениях НАБУ и САП имя бывшего чиновника не указывается.

Как известно, речь идет о Юрие Грымчаке.

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Ранее НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

«Это уголовное производство открыли в ноябре 2019г на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли», — сообщало НАБУ.

При этом в Бюро подчеркивали, что экс-заместитель министра по вопросам ВОТ, «по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды».

В начале апреля 2020 года было завершено расследование по данному факту.

Юрий Грымчак
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