Шмыгаль считает, что нынешние и. о. министров могут возглавить свои ведомства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики также рассматриваются как кандидаты в министры.
«На сегодняшний день заместители министров, которые исполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами», — сказал Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
В то же время, премьер отметил, что параллельно идет поиск новых людей.
«И здесь вопрос не столько в кадровом голоде: есть достойные люди, которых бы мы хотели, но они заняты в других сферах, занимаются любимым делом и им трудно принять решение. Есть люди, которые боятся, говорят: „Я не самоубийца, сейчас кризис, поэтому не сейчас“. Это сложный процесс, мы не хотим ошибаться», — добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабинет министров назначил и. о. министра образования и науки Любомиру Мандзий, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, врио министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016