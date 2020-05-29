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Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая и экспорта зерновых

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Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая и экспорта зерновых

Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая в 2020/2021 маркетинговом году с 94 млн т до 98 млн т. При этом прогнозируется больший экспорт зерновых и масличных — прогноз увеличился с 57,2 млн. т до 58,5 млн. т. УЗА прогнозирует увеличение валового урожая зерновых благодаря рекордным показателям урожая кукурузы в новом сезоне. Кроме того, майские дожди существенно улучшили состояние пшеницы.

«Улучшить прогноз общего урожая в Украине позволило достаточное количество осадков в мае, которые улучшили как увлажненность почвы почти по всей стране, так и состояние озимых и яровых культур. Также южные области, подвергшихся засухе, не стали причиной критических последствий для общего урожая зерновых и масличных культур, поскольку не являются основными зернопроизводственными регионами Украины. Кроме того, в этом году аграрии значительно расширили площади под кукурузой, что позволяет ожидать новый рекорд урожая этой культуры», — отметил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Прогноз урожая пшеницы в будущем маркетинговом году улучшился до 26,8 млн т, в то время как экспорт может составить около 18 млн т. Это будет второй по показателю урожай пшеницы после прошлогоднего рекорда. Напомним, в 2019 году Украина вырастила рекордный урожай пшеницы −28,2 млн т, а экспорт в 2019/2020 МГ составит около 20,5 млн т.

Прогноз урожая кукурузы в майском отчете улучшился и дает надежду на новый абсолютный рекорд в 37,3 млн т, при экспорте — 30 млн т. Предыдущий рекорд урожая кукурузы в Украине был установлен в текущем сезоне — собрано 35,2 млн. т при возможном экспорте около 29 млн т.
Улучшилася и прогноз урожая ячменя — с 6,8 мл. т до 7,6 млн т, а экспорт с 3,5 до 4 млн т. Напомним, в текущем МГ в Украине вырастили 9 млн т ячменя, при возможном экспорте около 4,6 млн т.

Напомним, в текущем 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено чуть более 98 млн т зерновых и масличных культур, а экспорт может составить 60 млн т. Украина не меняет восходящим тренда последние три гожа — сбора урожая зерновых составляет более 90 млн т. В УЗА отмечают, что в среднесрочной перспективе валовой урожай в Украине достигнет 100 млн т и будет расти.

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Украинская Зерновая Ассоциация (УЗА) — это объединение производителей, переработчиков и экспортеров зерна, ежегодно экспортирующих, по ее данным, около 90% украинского зерновой продукции.

урожай, зерновые
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