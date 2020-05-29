Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая и экспорта зерновых

Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая в 2020/2021 маркетинговом году с 94 млн т до 98 млн т. При этом прогнозируется больший экспорт зерновых и масличных — прогноз увеличился с 57,2 млн. т до 58,5 млн. т. УЗА прогнозирует увеличение валового урожая зерновых благодаря рекордным показателям урожая кукурузы в новом сезоне. Кроме того, майские дожди существенно улучшили состояние пшеницы.
«Улучшить прогноз общего урожая в Украине позволило достаточное количество осадков в мае, которые улучшили как увлажненность почвы почти по всей стране, так и состояние озимых и яровых культур. Также южные области, подвергшихся засухе, не стали причиной критических последствий для общего урожая зерновых и масличных культур, поскольку не являются основными зернопроизводственными регионами Украины. Кроме того, в этом году аграрии значительно расширили площади под кукурузой, что позволяет ожидать новый рекорд урожая этой культуры», — отметил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.
Прогноз урожая пшеницы в будущем маркетинговом году улучшился до 26,8 млн т, в то время как экспорт может составить около 18 млн т. Это будет второй по показателю урожай пшеницы после прошлогоднего рекорда. Напомним, в 2019 году Украина вырастила рекордный урожай пшеницы −28,2 млн т, а экспорт в 2019/2020 МГ составит около 20,5 млн т.
Прогноз урожая кукурузы в майском отчете улучшился и дает надежду на новый абсолютный рекорд в 37,3 млн т, при экспорте — 30 млн т. Предыдущий рекорд урожая кукурузы в Украине был установлен в текущем сезоне — собрано 35,2 млн. т при возможном экспорте около 29 млн т.
Улучшилася и прогноз урожая ячменя — с 6,8 мл. т до 7,6 млн т, а экспорт с 3,5 до 4 млн т. Напомним, в текущем МГ в Украине вырастили 9 млн т ячменя, при возможном экспорте около 4,6 млн т.
Напомним, в текущем 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено чуть более 98 млн т зерновых и масличных культур, а экспорт может составить 60 млн т. Украина не меняет восходящим тренда последние три гожа — сбора урожая зерновых составляет более 90 млн т. В УЗА отмечают, что в среднесрочной перспективе валовой урожай в Украине достигнет 100 млн т и будет расти.
Украинская Зерновая Ассоциация (УЗА) — это объединение производителей, переработчиков и экспортеров зерна, ежегодно экспортирующих, по ее данным, около 90% украинского зерновой продукции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016