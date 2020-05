США впервые за девять лет запустили пилотируемый корабль к МКС

Соединенные Штаты впервые после девятилетнего перерыва осуществили запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции (МКС).

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Впервые астронавты будут доставлены на МКС при помощи корабля, разработанного частной компанией.

Ракета Falcon-9 стартовала в 15:22 — четко по намеченному плану. Через две с половиной минуты произошло отделение первой ступени ракеты, которая спустя семь минут успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта произошло отделение второй ступени ракеты, после чего Crew Dragon был выведен на орбиту.

Стыковка корабля с МКС, как ожидается, состоится в воскресенье в 10:27 по времени Восточного побережья США (17:27 по Киеву). В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, корабль Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты опробуют систему ручного управления кораблем.

За запуском из Центра космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

Старт корабля к МКС был осуществлен лишь со второй попытки. Запланированный изначально на среду, 27 мая, запуск был отменен тогда всего за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. 2 марта этот корабль был в автоматическом, беспилотном режиме отправлен к станции и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск — первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими «Союзами». Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.