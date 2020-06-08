Прокуратура Нидерландов рассматривала несколько сценариев крушения MH17

Голландская прокуратура принимала во внимание несколько возможных сценариев развития событий, которые привели к крушению Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила в понедельник на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой.

«В ходе данных слушаний мы сделаем детальную презентацию о ходе событий и проведенном расследовании, — отметила она. — Мы начнем с объяснения ситуации, обстановки в районе, где потерпел крушение рейс MH17, и вовлеченных сторонах. После этого мы представим информацию в отношении доказательств, таких как криминалистические экспертизы, свидетели, фотографии, видео, цифровые источники, данные с радаров и спутниковые изображения. Вслед за этим мы объясним, как на основе этих доказательств мы провели расследование того, как развивались события, которые привели к крушению рейса MH17». «Во внимание, — подчеркнула прокурор, — принимались различные сценарии развития ситуации: взрыв на борту, атака военного самолета, использование других зенитных ракетных установок (ЗРК) кроме «Бука» и использование ЗРК «Бук».

В рамках последнего сценария развития событий прокуратура провела расследования в отношении различных возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как РФ, так и Украине. Вся эта информация также будет представлена судьям. Кроме того, ведомство намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и как препятствия существуют на пути расследования. «Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены», — подытожила Вуи-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое продолжалось несколько лет, займет несколько дней, а ее основная цель заключается в том, чтобы представить суду всю информацию, необходимую для принятия решение о том, можно ли считать проведенное расследование завершенным и можно ли переходить к рассмотрению дела по существу.

Прокурор особо подчеркнула, что ведомство не намерено предоставлять конкретные доказательства, поскольку это может быть сделано только после того, как защита получит возможность приобщить к делу свои документы и начнется рассмотрение дела по существу. «Однако мы расскажем о типах доказательств, которые мы собрали, а также то, на каких основаниях прокуратура пришла к заключению, что определенные части расследования можно считать завершенными», — сказала она.

Напомним, что пассажирский Boeing −777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к случившемуся. В нее вошли бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Пулатов является единственным из четырех обвиняемых, чьи интересы представляет группа адвокатов; процесс над тремя остальными проходит заочно. Их всех обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитного ракетного комплекса «Бук» в Украину с территории России.