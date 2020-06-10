Зеленский назвал условие восстановления отношений с РФ

Период времени, необходимый для восстановления прежних отношений между Москвой и Киевом, пока неизвестен, однако без передачи Крыма в состав Украины налаживание связей между двумя народами невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда». Зеленский также считает, что «российскому народу через несколько лет станет стыдно» за случившееся в Крыму. Кроме того, он выразил уверенность, что полуостров опять будет частью Украины.

«Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения (между Россией и Украиной — Ред.). Ответа на этот вопрос у меня нет», — отметил он. При этом Зеленский указал, что странам придется уживаться из-за их географического положения. «Мы соседи и живем в этой „квартире“, и никто переселяться не будет», — констатировал он.