Кабмин ожидает роста экономики с III-го квартала

Кабинет министров ожидает роста экономики Украины с III-го квартала 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета о 100 днях правительства.
«У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с III-го квартала рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина», — отметил Шмыгаль.
По его словам, правительство также не ожидает глобального обвала экономики.
«Мы уверенно смотрим на реализацию экономических и бюджетных мер в этом году. Мы не видим критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы. Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет», — полагает Шмыгаль.
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