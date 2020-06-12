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В Киеве сегодня могут ужесточить карантин

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В Киеве сегодня могут ужесточить карантин

В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Соответствующий вопрос рассмотрит сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям, сообщил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24».

Отмечается, что в Киевской власти есть три сценария развития.

«По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего», — сказал Бондаренко.

По его словам, ослабление карантина пересмотрят, поскольку город оказался не готовым к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня.

Бондаренко также отметил, что в пятницу, 12 июня, в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

«Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей один на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине », - добавил он.

Бондаренко заявил, что объективная сторона адаптивного карантина — открытие магазинов, ТРЦ, транспорта. Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Также, по словам Бондаренко, в Киеве точно не откроются три пункта ВНО.

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Напомним, в Украине действует адаптивный карантин. При этом 10 июня в Украине был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев инфицирования — 689 человек. Больше всего заболевших, по данным Центра общественного здоровья, в Киеве и во Львовской области.

По состоянию на утро 12 июня в стране 29 753 случая заболевания коронавирусом. За сутки болезнь диагностировали еще у 683 человек.

Киев, коронавирус
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