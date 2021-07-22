Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции, на которую было израсходовано около 100 млн грн, передает «Интерфакс-Украина».

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, принявшего участие в церемонии открытия, модернизация Центрального автовокзала является успешным кейсом государственно-частного партнерства. Ожидается, что автовокзала сможет принимать по 2,5 млн пассажиров в год.

Министр отметил, что именно с обновления главного автовокзала столицы начинается реформирование автостанционного бизнеса в Украине.

«В партнерстве с „Киевпассервисом“ мы превратили Центральный автовокзал в „аэропорт для автобусов“ — современный транспортный хаб, где пассажирам удобно и комфортно. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия сотрудничества для перевозчиков и уже запустили онлайн-сервис по продаже билетов, с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях. В ближайшее время мы будем предлагать пакет ИТ-решений по управлению бизнесом для перевозчиков», — рассказал директор компании «Укрпас» Максим Скляренко.

По его словам, еще 20 млн грн было вложено в разработку ИТ-решений, в частности, сервиса по продаже билетов и автостанционного решения, которое включает автоматизацию процессов, диспетчеризацию, интегрированную базу данных рейсов, обмен данными с перевозчиками и другими автостанциями, продажи билетов. «Укрпас» запустил онлайн-маркетплейс, где можно купить билеты с любых автостанций и напрямую от перевозчиков.

Скляренко также сообщил, что количество платформ на обновленном автовокзале увеличено с 12 до 30, созданы комфортные залы ожидания, кассы, эскалаторы, фудкорты, инфраструктура для маломобильных групп населения, комната матери и ребенка, туалеты и отель на 34 номера.