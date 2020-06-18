Рада разрешила потратить деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада приняла законопроект № 3590 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». За документ проголосовал 331 народный депутат.
Проект закона предусматривает направление денег из Фонда борьбы с коронавирусом на покупку оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах. Также, согласно документу, деньги направят на капитальный ремонт, реконструкцию указанных отделений, а также на улучшение транспортного сообщения, строительство, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения.
В первом чтении законопроект № 3509 Верховная Рада приняла 5 июня. Тогда за документ проголосовали 274 народных депутата.
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