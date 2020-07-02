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Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе

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Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе

Верховная Рада планирует в четверг, 2 июля, продолжить рассмотрение поправок к законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д).

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Так, депутаты начнут пленарное заседание с продолжения рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе, поправки к которому Рада начала обсуждать 30 июня.

Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение других вопросов, в частности законопроектов в сфере медицины, образования и экономики.

Так, вторым вопросом пленарного четверга является рассмотрение законопроекта «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (№ 3648). После этого депутаты собираются включить в повестку дня сессии законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения» (№ 3671) и «О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности» (№ 3668).

На повторное первое чтение вынесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)» (№ 3012-2).

Во втором чтении Рада намерена принять законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате"(относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)" (№ 1220) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности» (№ 1067-д).

Как сообщалось, 30 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об игорном бизнесе в течение нескольких дней, ведь в него внесены более 3500 поправок.

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Рада приняла этот законопроект в первом чтении 16 января 2020 года.

Документ, в частности, предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект разрешает размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Верховная Рада, игорный бизнес
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