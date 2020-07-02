Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе

Верховная Рада планирует в четверг, 2 июля, продолжить рассмотрение поправок к законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д).
Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.
Так, депутаты начнут пленарное заседание с продолжения рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе, поправки к которому Рада начала обсуждать 30 июня.
Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение других вопросов, в частности законопроектов в сфере медицины, образования и экономики.
Так, вторым вопросом пленарного четверга является рассмотрение законопроекта «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (№ 3648). После этого депутаты собираются включить в повестку дня сессии законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения» (№ 3671) и «О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности» (№ 3668).
На повторное первое чтение вынесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)» (№ 3012-2).
Во втором чтении Рада намерена принять законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате"(относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)" (№ 1220) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности» (№ 1067-д).
Как сообщалось, 30 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об игорном бизнесе в течение нескольких дней, ведь в него внесены более 3500 поправок.
Рада приняла этот законопроект в первом чтении 16 января 2020 года.
Документ, в частности, предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект разрешает размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016