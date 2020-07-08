КС рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.
Заседание начнется в 10:00 9 июля.
Авторы представления заявляют, что Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.
Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 статьи 6, ч. 2 статьи 8, ч. 2 статьи 19, п.31 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.
Как сообщалось, конституционное представление было передано нардепами в КС 20 мая 2020 года. Дело будет слушаться в форме письменного производства.
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