Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной после 20 июля

Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной, начиная с 20 июля 2020 года, сообщило посольство Ирана в Украине.

«Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В этой связи, сегодня, 8 июля 2020 года, Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной», — говорится в " «Позиции Посольства Исламской Республики Иран в Украине относительно процесса двусторонних переговоров по вопросу катастрофы — падения самолета, совершавшего рейс PS752», распространенной посольством в среду.

Также подчеркивается, что Иранская сторона никоим образом не оставила без ответов ноты Украинской Стороны, и эти ответы были предоставлены официальными нотами, или во время официальных встреч представителей иранского руководства с Послом Украины в Исламской Республике Иран, а также во время встреч Посла Исламской Республики Иран с представителями украинского руководства.

«Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с Украинской Стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с данным вопросом, и полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены Украинской Стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа», — отметили в посольстве.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «BBC Украина» заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана. «Буквально сегодня (7 июля — Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах», — сказал Енин в интервью «BBC Украина», опубликованном в среду.

Заместитель главы МИД также отметил, что поэтому пока что рано говорить о каких-то суммах компенсации.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заяывили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.